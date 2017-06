Robby Strauven heeft een nieuwe single “Ja, dit is leven”. Een track uit zijn recent verschenen album “Mijn trots”. De carriere van deze jongeman uit Sint-Truiden zit in de lift sinds zijn vorige single “Do you speak english”, die Robby volledig zelf schreef, uitkwam. Sindskort is hij te boeken bij Showfact en is hij een vaste waarde in Het Vossenhol te Averbode. Zijn nieuwe videoclip kan je hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=dYO8e3ZRc1o

Auteur: MediaWatchers