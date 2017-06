De 23-jarige zanger Robby Strauven heeft na enkele singles een eerste album op de markt gebracht. Dat kreeg de sprekende titel “Mijn trots”. Deze Truienaar zingt nog maar enkele jaren en heeft al een hele weg afgelegd in de showbizz sinds hij in het najaar van 2016 de single “De ring die jij draagt” uitbracht. Nadien verscheen nog de single “Do you speak English”, een nummer dat Robby zelf schreef. Naast zijn muzikale carriere is Strauven nog actief in de zaak van zijn ouders in Sint-Truiden. Wie meer wil weten over dit opkomend talent surft best naar: https://www.strauvenrobby.be

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts