In onze rubriek “Golden Oldie” blikken we terug op een single van jaren geleden. Deze week kozen we voor “Als het om liefde gaat” van Sandra Reemer en Andres, de Nederlandse bijdrage op het Eurosongfestival van 1972 in Edinburgh, Schotland. Daarmee behaalde het duo een fraaie vierde plaats. Sandra zou nadien nog twee keer deelnemen aan het Songfestival: in 1976 zong ze voor het gastland in Den Haag 'The party's over now'. Drie jaar later stuurde Nederland haar naar Jeruzalem. Onder de naam Xandra zong ze toen 'Colorado'. In 1983 keerde ze nogmaals naar het Songfestival terug, maar dan als backing vocal van Bernadette.

Dinsdag 6 juni jl. overleed Sandra op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. In Vlaanderen zal Sandra herinnerd worden als de co-presentatrice van wijlen Jos Brink van Wedden Dat. Hij bedacht haar met het koosnaampje 'kroepoekje', refererend naar Sandra's Indonesishe roots.

Geniet nog van dit nummer: https://www.youtube.com/watch?v=U1M6DbTwj98

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts