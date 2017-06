Hanne, Klaasje en Marthe zijn helemaal klaar voor de zomer, dankzij hun nieuwe zomersingle, Pina Colada, een aanstekelijk en zonnig nummer. Ga helemaal uit je dak met de gloednieuwe clip, goed voor een instant zomergevoel!

Je kan Pina Colada voor het eerst beluisteren en bekijken vandaag om 18u op Studio 100 TV en aansluitend op YouTube! Dit is de eerste single & clip van nieuwe CD die uitkomt op 17 november 2017. Op 10 juli is het Pina Colada dag op Studio 100 TV: neem een kijkje achter de schermen van de Pina Colada-clip!

Probeer ook zeker het lekkere recept voor de enige echte K3 Pina Colada:

Voor 1 groot glas K3 Pina Colada:

150 gr verse ananas in blokjes

100 ml kokosdrink

100 ml ananassap

2 el IJsboerke Icy light Vanille ijs



voor de K3-ijsblokjes & fruitsaté:

Blauwe bessen

Frambozen

Stukjes ananas



maak de K3-ijsblokjes:

Neem een ijsblokjesvorm en vul deze met water. Leg nu in elk vakje een stukje fruit: een blauwe bes, een framboos of een stukje ananas. Steek de ijsblokjesvorm in de diepvries en laat minimum 6 uur bevriezen.

maak de fruitsaté:

Neem een houten satéstokje en steek er een blauwe bes, een framboos en een stukje ananas op, net zoals de kleuren van de K3 regenboog!

maak de K3 Pina Colada:

Doe de stukjes ananas samen met de kokosdrink, het ananassap en het vanille-ijs in de blender en mix. Giet de Pina Colada in een groot glas, doe er drie K3 ijsblokjes in (één van elk) en steek er een fruitsaté in. Nu is je Pina Colada helemaal klaar! Genieten maar!

Bekijk ook dit handig filmpje op het K3 YouTube-kanaal!

K3 Pina Colada wedstrijd

Op 29 en 30 juli vinden in Plopsa Coo de K3 Pina Colada dagen plaats, met optreden van K3. Via www.studio100.com/K3 kan je tickets winnen voor deze super leuke dagen. Deelnemen kan door de K3 Pina Colada kleurplaat in te sturen.

K3 DVD Dansstudio Ushuaia

De opvolger van de succesvolle K3 Dansstudio DVD is er: Dansstudio Ushuaia. K3 gaat niet alleen dansen, maar waagt zich ook aan een paar hippe sporten zoals freestylebasket, BMX rijden, skaten en ropeskippen.

Bron: Studio 100 - Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single