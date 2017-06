Na enkele Italiaanse singles brengt Davy Dilamo nu eindelijk zijn eerste Nederlandstalige single uit, het moest een speciaal nummer zijn en de inspiratie hiervoor vond hij bij zijn dochtertje van 4, haar favoriete prinses is immers Cinderella.



Het verhaal gaat over een man die zijn droomvrouw eindelijk ontmoet. Een vrouw van waar hij dacht dat ze alleen in sprookjes zou bestaan, zoals Cinderella. De essentie van het verhaal gaat veel verder dan de 'love story' waarover hij zingt. Soms maak je dingen in je leven mee, goed dingen, waarvan je eigenlijk nooit verwacht dat je zou meemaken. Moraal van het verhaal: Verlies nooit de hoop!



Davy schreef dit nummer ook zelf en het is zeker geen kinderliedje. Zijn voorliefde gaat uit naar muziek uit de jaren 40, 50 en 60 van de vorige eeuw. Uit die periode haalt hij ook zijn grootste inspiratie.



Zijn live optredens zijn steeds zuiders getint, gaande van variéténummers tot licht klassieke muziek uit die periode, en dat in het Italiaans, Engels, Duits, Spaan, Nederlands, Frans … Alles wat hij brengt past ook bij elkaar en binnen het concept wat hij wil uitdragen … hij is zeker geen allround live artiest ...

Je kan de video op YouTube bekijken: https://youtu.be/EoKtGqTZ93Q

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single