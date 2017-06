Yves Segers en Bart Anneessens Cops sloegen de handen in elkaar voor de realisatie van een nieuwe single.‘Een feestje overal’ is een knaller van een schlager die niet alleen super commercieel is maar ook opvalt door het originele arrangement dat het genre schlager naar een hoger niveau tilt.Van bij de eerste beluistering besef je meteen dat dit liedje een grote hit potentie heeft.

Hiermee breidt Bart Anneessens Cops zijn reeks duetten verder uit aan de lopende band. In een korte tijdspanne realiseerde hij succesvolle opnames met zanger Bart, zangeres Trisha en de Pitaboys. Bart Anneessens Cops is een buitenbeentje in de Vlaamse showbizz doordat hij zijn studies in Oxford combineert met zijn werkzaamheden als zanger en organisator van festiviteiten.

Zijn wens om ook met Yves Segers een duet uit te brengen werd hiermee gerealiseerd en heeft tot een topresultaat geleid. Yves heeft zich de voorbije jaren weten te profileren als dé Vlaamse ambiance zanger bij uitstek. Zijn hit palmares is haast niet meer te overzien alsook zijn bomvol optredens agenda.

‘Een beetje overal’ is een productie van Christophe Severs, die ook voor het arrangement en de opname zorgde. D & V brengt het liedje uit op fysieke cd en via alle belangrijke internet portals.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single