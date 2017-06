Lisa del Bo heeft een nieuwe single. Samen met het koor Arsis brengt ze “Tekens van Hoop” ten voordele van de goede doelen achter de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten in Hasselt. Bart Herman schreef deze tekst op 'Aicha', een nummer geschreven door Jean-Jacques Golman dat tot een internationale hit werd gezongen door Khaled in 1996, uitgerekend het jaar waarin Lisa deelnam aan het Songfestival met 'Liefde is een kaartspel'. Voor deze single werkte Lisa samen met een hoop jongeren. “Ik heb de geweldige steun gekregen van het Jongerenkoor ARSIS. Zij hebben aan het nummer een enthousiaste drive gegeven. Je voelt in wat ze zingen hoe hoopvol zij tegenover het leven staan en naar de toekomst kijken. En ze hebben verdorie gelijk! Want de jongeren zijn de toekomst en de hoop", aldus een immer positief gestemde Lisa del Bo.



De samenwerking met het jongerenkoor is Lisa zo goed bevallen dat er een vervolg komt op het podium. Want woensdag 16 augustus geven Lisa en het jonge geweld van ARSIS, in een organisatie van de Virga Jessefeesten 2017, een uniek concert in de Sint-Catharinakerk van Hasselt.

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts