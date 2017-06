Na de de vlotte meezinger 'Ik wil jou', een Nederlandstalige bewerking van de Gilbert O'Sullivan-klassieker 'Get Down', haalt Phil Kevin voor zijn nieuwe zomersingle opnieuw de mosterd bij een absolute classic die groot gemaakt werd door een artiest uit het UK. Hoewel 'Quando, Quando, Quando' in 1962 uitkwam als een Italiaanse bossanova popsong en in Italië het nodige succes kende, was het de Engelstalige versie van Engelbert Humperdinck (1968) die er hoofdzakelijk voor zorgde dat dit nummer, met meer dan 50 miljoen verkochte exemplaren, één van de absolute bestsellers uit de muziekgeschiedenis werd.



Met zijn zwoele Nederlandstalige versie van deze wereldhit, duikt Phil Kevin een drukke zomer in. "Vijftig miljoen exemplaren ga ik waarschijnlijk niet verkopen (lacht), maar als ik de mensen met mijn 'Quando, Quando, Quando' even al hun zorgen kan doen vergeten en in zomerse sferen kan brengen, is mijn missie al meer dan geslaagd", aldus Phil Kevin.



'Quando, Quando, Quando', de nieuwe single van Phil Kevin, is HIER verkrijgbaar op iTunes en kan u HIER beluisteren op Spotify!



Phil werkt momenteel ook volop aan een nieuw full album, dat we binnenkort mogen verwachten!



Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single