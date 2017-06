Na de duetsingle ‘Kalispera Griekenland’ met collega Laura Lynn, kiest Lindsay deze zomer voor het aanstekelijke ‘Zon, zee en strand’, een meezinger die je kan terugvinden op haar recentste album ‘Liefde en vertrouwen’. Wie kijkt naar de videoclip zal toch wel even schrikken, want naast regisseur Sergio hebben De Romeo’s ook een opvallende gastrol.



“De clip is voor een groot stuk gebaseerd op beelden uit De Romeo’s-film H.I.T. Vorig jaar heb ik meegewerkt aan de opnames en ik weet nog goed dat we deze scènes gedraaid hebben op een groot schrootstort in Hoboken . Het was één van de warmste dagen van de vakantie. De ventilators die de filmcrew had opgesteld zorgden voor wat verkoeling. Toen de regisseur ‘actie’ riep, ben ik spontaan in de lach geschoten en hebben we de opnames even moeten stilleggen. Ik was echt geschrokken van die drie pipo’s. Plotseling stonden Chris, Gunther en Davy achter mij, verkleed als vrouwen. Ik heb met de mannen al veel meegemaakt, maar dit was de max. Geruisloos hadden ze zich achter mij opgesteld. Sergio riep ‘actie’, ik zong mijn eerste lijntje, kreeg hen in de gaten en we waren vertrokken voor een stevige lachbui”, zegt Lindsay.



Lindsays nieuwste single ‘Zon, zee en strand’ is een compositie van De Romeo’s en Cliff Vrancken, en is ook terug te vinden op haar succesvolle Top 10 album ‘Liefde en vertrouwen’. De Romeo’s-film H.I.T. verschijnt deze maand op dvd.



Hier kan je de opmerkelijke videoclip van Lindsay bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=2CTDYxLyPcc



Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single