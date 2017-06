‘Rollebollen’ is de titel van de nieuwe single van de Vlaamse rockzangeres Sunny, die zich in de voorbije paar jaar al fel liet opmerken met covers van internationale rocksongs en nieuwe composities.

Met ‘Rollebollen’ brengt zij thans een Vlaamse versie van de sixties-hit ‘Wooly Bully’. Een schot in de roos was haar hit ‘Ik ben een hete non’ met méér dan achtentwintigduizend views op YouTube, hetgeen opmerkelijk is voor een Vlaamse opname.

Sunny wordt vooral geapprecieerd omwille van haar extreem hoog showgehalte bij haar optredens. Enkele maanden geleden verscheen ook haar eerste album ‘The Best Of Sunny’ waarop ze de meest succesvolle liedjes uit haar optredens brengt. Het album blijkt vooral een topper te zijn in streaming, waardoor Sunny nu ook op belangstelling kan rekenen in het buitenland.

‘Rollebollen is uitgebracht bij D & V en is verkrijgbaar via download bij alle belangrijke internet portals.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single