Samen zingen: het doet iets met een mens. Het zorgt voor verbondenheid in tijden dat we die best kunnen gebruiken.In het samen zingen is Vlaanderen echt wel uniek. Deze zomer zal er in maar liefst 42 steden en gemeenten door de inwoners gezongen worden. Bij Vlaanderen Zingt staat het publiek centraal: het publiek is de ster van de avond en zingt onder begeleiding een hele reeks bekende liedjes. Het is dus geen karaoke, het gaat steeds om samenzang. Ter plaatse krijgt iedereen een gratis zangkrantje met alle liedjesteksten zodat je niks hoeft te missen en het meezingen vlot verloopt.Het programma is erg gevarieerd en bestaat grotendeels uit klassiekers uit het collectief geheugen. Het zijn populaire songs in alle talen: van Urbanus tot Marco Borsato, van Willy Sommers tot Gorki en van The Beatles tot André Hazes. Prachtige ballades, toffe meezingers, dansbare hits, polonaisenummers…. Alles wat meezingbaar is, kan aan bod komen, want zingen is een feest!Eigenlijk zingen we allemaal wel eens graag maar doen we het veel te weinig. Samen zingen geeft je een gelukkig gevoel, het is ontspannend én het vergroot de verbondenheid tussen mensen.Een avondje samen zingen is dan ook een bijzonder leuke ervaring (ook al vind je van jezelf dat je er maar een beperkt talent voor hebt).Dit alles maakt van Vlaanderen Zingt de grootste (en plezantste!) zomertour van het land. Je kan deze zomer komen meezingen op volgende plaatsen:24 juni Kinrooi24 juni Lanaken25 juni Bocholt*30 juni Zemst1 juli Kortenaken1 juli Steenhuffel2 juli Kapelle-Op-den-Bos2 juli Kontich7 juli Ronse8 juli Waregem8 juli Steenokkerzeel8 juli Izegem8 juli Maasmechelen*9 juli Wenduine9 juli Meise10 juli Knokke-Heist10 juli Kortrijk11 juli Mechelen14 juli Willebroek15 juli Gent20 juli Dendermonde21 juli Brussel21 juli Brugge28 juli Westende29 juli Deinze29 juli Leuven30 juli Nieuwpoort4 aug Blankenberge5 aug Bornem6 aug Antwerpen11 aug Schoten13 aug Houthalen-Helchteren*15 aug Nieuwpoort19 aug Ieper19 aug Overijse19 aug Sint-Idesbald24 aug Kapellen25 aug Ekeren27 aug Vossem27 aug Overpelt9 sept Lokeren29 sept MerksemMeer info vind je op www.vlaanderenzingt.be en op https://www.facebook.com/vlaanderenzingt . Ga eens kijken en kom nu al in de juiste sfeer… Vlaanderen Zingt is totaal ongebonden en volledig a-politiek van opzet. Overal in Vlaanderen kan je er gratis naar toe.