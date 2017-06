Vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 2017 geeft Stan Van Samang twee concerten in het Capitole. Na zijn zeer geslaagde passages in Deinze, Hasselt en Antwerpen is nu dus Gent aan de beurt. Wil je graag eens een concert van Stan Van Samang van dichtbij beleven in een intieme setting? De laatste tickets zijn verkrijgbaar via www.sherpa.be.

Udo verzorgt het voorprogramma en begint eraan om 20u. Het optreden van Stan Van Samang start om 21u.

