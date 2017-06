Eind 2015 nam Vlaanderens bekendste showbizzkoppel afscheid van het grote publiek met een uitgebreide afscheidstournee. Na een carrière van meer dan 45 jaar verdienden "Nicole & Hugo" het als geen ander om wat intensiever te gaan genieten van de leuke dingen in het leven. De voorbije winter konden we hen echter opnieuw enkele weken aan het werk zien in de "Winterrevue" van Theater Elckerlyc, een eenmalige terugkeer naar het podium waar ze zelf ontzettend van hebben genoten! Een echte comeback naar het podium bleef echter uit en zit er ook niet aan te komen, ook al zal het duo heel sporadisch nog wel 'ns hun opwachting maken als gastartiest of op een privé-aangelegenheid.

Buiten het feit dat Nicole & Hugo ongetwijfeld wel 'ns 'de spotlights' zullen missen is er voor een artiest nog 1 grotere verleiding dan optreden zelf... en dat is muziek maken! En laat dat nu net de verleiding zijn waaraan Nicole & Hugo een tijd geleden niet konden weerstaan. U hoort ons al aankomen, het bloed kruipt waar het niet gaan kan... Nicole & Hugo hebben een nieuwe single!

"Alles Komt Terug" heet de song, een nummer waarin ze op ludieke wijze duidelijk maken dat heel wat dingen van vroeger terugkomen... ja ook zij! Maar om alle misverstanden meteen uit de wereld te helpen... ook al hoopt het duo dat ze deze zomer weer op menig radiostation zullen te horen zijn, ze maken geen comeback!

"Alles Komt Terug" verschijnt op maandag 12 juni a.s. als digitale download of via streaming. Van dit nummer verschijnt eerstdaags ook een bijhorende videoclip.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single