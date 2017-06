Op 10 Januari dit jaar kondigde Get Ready! onder heel veel media aandacht onverwachts hun reünie aan met de verrassende single 'Feniks' . Het dubbele compilatie-album XXI – Best of Get Ready! – volgde al snel en kwam binnen op nr 4 in de ultratop 50! Als kers op de taart hadden ze met 'Dat Heerlijke Gevoel ' op nr 7 hun eerste top tien hit sinds 'kom nu maar ' in 2002. In Antwerpen mochten ze op hun eerste fandag sinds de come-back van burgemeester Bart De Wever een lifetime achievement award ontvangen. Op 1 april 2017 traden zij voor het eerst opnieuw samen op in een uitverkocht Sportpaleis te Antwerpen als headliner op “Back to the 90's en 00's” en op 30 april werd het 21-jarig bestaan van de band gevierd met twee uitverkochte XXI concerten in De Plomblom in Ninove. Dit was tevens de aftrap van de nieuwe XXI tour van Get Ready!.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single