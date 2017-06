"De grootste uitdaging van mijn carrière." Zo noemt Matthias Lens zijn 4de soloalbum ‘Matthias Lens Goes Classic’. Dat bevat accordeonversies van een selectie van absolute klassiekers uit de ‘Goes Classic’-saga van Helmut Lotti. Lotti gaf niet enkel z’n zegen, hij stelde voor het eerst ook de originele opnames ter beschikking voor een dergelijk project. Klassiekers als ‘Tiritomba’, ‘Vieni Sul Mar’, 'Kalinka', ‘La Donna è Mobilé’, ‘Habanera’ en ‘Funiculi Funicula’, krijgen op ‘Matthias Lens Goes Classic’ een nieuwe dimensie door de accordeonpartijen.



"Ik ben Helmut heel dankbaar dat hij z'n zegen heeft gegeven, maar tegelijkertijd zorgt dat ook voor behoorlijk wat stress", zegt Matthias. "Zijn succes is onmogelijk te evenaren, maar de uitdaging om zijn klassiekers op een kwalitatieve, respectvolle en productioneel tot in de puntjes verzorgde manier in accordeonversies om te zetten, ben ik wel vol aangegaan. Ik zie dit dan ook als de grootste uitdaging in m'n carrière tot op heden", besluit Matthias.



Na zoveel superlatieven kan Lotti zelf niet achterblijven om zijn appreciatie voor het nieuwe album van Matthias Lens uit te schreeuwen: “Ik vind het fantastisch dat de muziek waarmee mijn carrière gelanceerd werd, nu gebracht wordt op het instrument dat mijn moeder ook bespeelt. Bovendien speelt Matthias op een “echte” accordeon, met knoppen aan beide kanten en niet met klavier. Dat vinden mijn moeder en ik héél belangrijk." (lacht)



Bekijk HIER de 'Goes Classic'-medley van Matthias Lens



‘Matthias Lens Goes Classic’ is fysiek verkrijgbaar in de handel en via volgende link beschikbaar op Apple Music, iTunes, Spotify en Deezer: https://lnk.to/GoesClassic



Tracklist

01: Habanera

02: Vieni sul mar

03: How i wish

04: Kalinka

05: Libiamo Ne’ Lieti Calici

06: Mattinata

07: Una Furtiva Lagrima

08: Air

09: Otschi Tschornije

10: Funiculi Funicula

11: La Donna è Mobile

12: Tiritomba



Bekijk HIER de tv-spot

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: Hoes cd