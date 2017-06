Op het Songfestival in Den Haag won de Britse formatie Brotherhood of Man de wedstdrijd in 1976 met "Save all your kisses for me", dat nadien uitgroeide tot een absolute eurovisieklassieker. Marco Kimsen heeft het nummer weer opgepikt en pakt uit met een Nederlandstalige versie. Die kreeg de titel "Bewaar jouw kusjes voor mij".



Marco Kimsen zocht en vond in de bekende producer Lex De Groot de ideale man om een vrolijke song te maken van het winnende Songfestivallied van 1976, waarmee The Brotherhood of Man het Songfestival in Den Haag destijds mocht openen én als (winnende) bisnummer afsluiten. De trompetpartijen nam Nico Schepers (Clouseau) voor zijn rekening. Voormalig Sha-Na-lid Marva Nielsen zorgde voor het bijpassende koorgedeelte wat dit nummer een klasse volle extra dimensie geeft.



Met deze opvolger van "ik wil met kerst niet alleen zijn" en het door velen gesmaakte "Eén keer teveel" kan Marco aan zijn vele optredens deze zomer de nodige touch en luister toevoegen."'Kusjes voor mij' tovert spontaan een glimlach op je gezicht" zegt Marco enthousiast.



De openheid, geborgenheid en warmte stralen bovendien van het scherm in de bijhorende feel good videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=_F1EHjjHpdg



Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single