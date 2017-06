Kom wat dichterbij. Ik wil je terug bij mij”, zingt de roodharige Limburgse Loredana in haar 2de Nederlandstalige single ‘Dichterbij’. Na de top 10-notering van haar debuutsingle ‘Ochtendzon’ gaat de vriendin van Patje Krimson voor haar solocarrière. “We hebben met 2Fabiola een drukke zomertour , maar voorlopig willen we dat nu alle aandacht gaat naar Lory haar eigen carrière. Man, dat liedje is een echte oorworm, hiermee maken we kans op een dikke zomerhit! Het nummer past perfect in haar Electro Glamour Pop-stijl. Nederlandstalig en vernieuwend, net zoals wij dat waren met Leopold 3 in de jaren negentig”, zegt Patje enthousiast.



In Marbella nam Loredana een paar weken geleden de videoclip op voor haar nieuwe single ‘Dichterbij’. Aangemoedigd door Patje vanachter de camera, bracht Loredana met volle overgave meermaals haar nieuwe single. Sexy, verleidelijk, maar stijlvol. Zo hoort dat bij haar eigen ontwikkelde Electro Glamour Pop-stijl, waarmee ze definitief uit de schaduw kruipt van haar partner. “Ik heb mij moeten oppeppen om de solo sprong te wagen. Vorig jaar kwam Patje af met het solo idee. Ik zag direct aan z’n ogen dat hij het meende en voor ik goed en wel ‘ja’ had gezegd, zaten we al in de studio voor ‘Ochtendzon’. De reacties van de media en het publiek waren hartverwarmend. Voor mij dé stimulans om door te gaan. Met ‘Dichterbij’ zetten we de volgende stap. Progressief, herkenbaar en heel radiovriendelijk. Laat de zomer maar komen!”



Vanaf vrijdag 2 juni is de nieuwe Loredana-single ‘Dichterbij’ digitaal beschikbaar via iTunes en stream.



De clip kan je hier bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=ypVRvi5NCFY

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single