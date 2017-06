Na een top 4 plaats in de Vlaamse Ultratop voor "1 moment" en "Ik mis je zo", stelt Amaryllis Temmerman nu een kersverse, opgewekte en zomerse single voor: "Liefde van mijn leven". Een lied dat de liefde bezingt, in al haar facetten. Gaat het over haar eigenste man en liefde van haar leven, of zit er meer achter...?



De luisteraar en kijker van de videoclip zal in elk geval voor een paar raadsels en vragen komen te staan.

Als je de videoclip tot het einde bekijkt, ken je het magische antwoord!



Met deze single gaat Amaryllis op zoek naar hetgeen ons allen bindt, maar ook fel uit elkaar durft te drijven: de onvermijdelijke drang naar liefde. Voor mekaar, voor onze planeet, voor iets hoger misschien? Kortom, voor het leven dat wij leven, in een wereld die de laatste tijd meer vierkant draait dan rond. Er ontbreekt iets, dat is zeker, maar Amaryllis blijft positief en vastberaden.

Het resultaat is een aanstekelijke zomerhit met een leuk ritme die je doet stralen en glimlachen.



Het nieuwe album "Dromen en Drinken" komt in het najaar uit en deze single past perfect binnen de sfeer die we met dit nieuwe album willen uitstralen, vertelt Amaryllis. Het ontbrekende stukje van de album-puzzel.



Je kan "Liefde van mijn Leven" downloaden via iTunes: https://itun.es/be/OU93jb

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=9ySEjsRirlk&app=desktop

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single