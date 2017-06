Met hun splinternieuwe single ‘Jij doet me zweven’ staat Saffoxy Band klaar om opnieuw te scoren. In deze opname werd Safi met haar heldere stem wat meer op de voorgrond geschoven en zit Foxy meer in het koor verwerkt.

Het liedje werd geschreven en gecomponeerd door Luc Marcelis en van een schitterend arrangement voorzien door Christophe Severs, die ook voor de opname zorgde. Na hun twee vorige successen ‘Betoverd door jou’ en ‘Ik laat je los’ ziet het er naar uit dat Saffoxy Band de definitieve weg naar de top heeft gevonden.

Ondertussen wordt er ook volop werk gemaakt van uitbreiding van het repertoire waarbij ook zangeres Helena zal zorgen voor extra versterking van Saffoxy band.

Achter de schermen wordt er gewerkt aan de opnames van de eerste full cd die half september wordt voorgesteld tijdens de grote apotheose van ‘Halle zingt’ in CC ’t Vondel op zaterdag 16 september

‘Jij doet me zweven’ werd uitgebracht bij D & V en is verkrijgbaar via download bij alle belangrijke internet portals.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single