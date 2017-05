Ze is één van de meest gevraagde Nederlandse ambiancezangeressen op de Vlaamse podia. Maar in april 2018 is het tijd voor een feestje ten huize Jettie Pallettie. Dat kondigde de zangeres zelf aan op de regionale zender RTV. “Ik vier dan mijn tienjarig jubileum als artieste met een gloednieuw album. Omdat ik alles in eigen neem , ben ik nu al bezig met de voorbereidingen. Maar in april 2018 mag je heel wat nieuwe liedjes op een cd'tje verwachten."

Auteur: Bart Liekens - Foto: hoes single