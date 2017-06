In onze rubriek “Golden Oldie” blikken we terug op een single van jaren geleden. Deze week kozen we voor “Meisjes aan de macht” van Yasmine. In 1998 scoorde Yasmine met dit nummer geschreven door Stefan Fernande. Ze outte zich toen ook al lesbienne en had relaties met Alexandra Potvin en Marianne Dupont. Mede daardoor kreeg deze ode aan de vrouwenemancipatie een bijzondere betekenis. We kozen vandaag voor Yasmine omdat ze morgen exact 8 jaar geleden uit het leven stapte. Vlaanderen verloor toen een geliefde zangeres en presentatrice. De holebi gemeenschap verloor een icoon, dat aangaf er feitelijk geen te willen zijn. We luisteren nog eens naar “Meisjes aan de bracht” door Yasmine tijdens de Muziekdoos in Oostende: https://www.youtube.com/watch?v=EK9NJ213wcw

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts