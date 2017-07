In onze rubriek “Golden Oldie” blikken we terug op een single van jaren geleden. Deze week kozen we voor “Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat” van Lindsay. Met deze single trad Lindsay uit de schaduw van grote broer Christoff, die meeschreef aan de Nederlandse tekst op “Und morgen früh küss' ich dich wach” van Helene Fischer, die in Duitsland een hit scoorde met dit nummer. Negen jaar geleden was dit voor Lindsay ook haar eerste solo nummer 1 hit. In die periode wisselden broer en zus De Bolle nog dikwijls van plaatsen 1 en 2 in de hitparades. Lindsay bracht haar debuutsingle live bij MNM: https://www.youtube.com/watch?v=nCrAlmQJLWI

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts