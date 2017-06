In onze rubriek “Golden Oldie” blikken we terug op een single van jaren geleden. Deze week kozen we voor “Bel me schrijf me” van Sandra Kim en Luc Steeno. Drie en een half jaar na haar winst op het Songfestival met “J'aime la vie” nam Sandra Kim dit duet op met Luc Steeno. Het is een cover van “Bend me, shape me” van The Outsiders. Twee jaar later scoorde Steeno zijn grootste hit “Hij speelde accordeon”. We luisteren nog eens naar het duet met de enige Belgische Songfestivalwinnares, dat eind 1989 uitkwam: https://www.youtube.com/watch?v=1NllCyDZEHw

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts