In onze rubriek “Golden Oldie” blikken we terug op een single van jaren geleden. Deze week kozen we voor “Bij jou alleen” van Helmut Lotti. In de begin jaren van Tien om te zien, zong Helmut Lotti nog in het Nederlands. “Bij jou alleen” is dan ook een van de eerste nummers van deze Gentenaar. Het is de opvolger van zijn debuutsingle "Kom nu". Deze single uit 1990 schreef Lotti samen met producer Hans Van Eijck. Later werd dit nummer nog gecoverd door Danny Fabry, die er ook een bescheiden hit mee scoorde. We luisteren nog eens naar Helmuts versie tijdens Tien om te zien: https://www.youtube.com/watch?v=YZNalPna2-I

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts