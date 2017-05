Kenny Phillipaars, die tot voor kort lid was van Get Ready!, gaat onder de naam Youston solo verder. Met zijn eerste single weet hij meteen een plaats in de Vlaamse Ultratop 50 te versieren. "In mijn armen" debuteert bescheiden op 41. Naast zanger blijft deze 33-jarige Limburger nog actief als danser bij de Star Dancers.

Er is deze week ook goed nieuws voor Gilles Simoens. Begin februari stelde de 16-jarige zijn nieuwe single “He lekker ding” voor. Nu 3 maanden later duikt hij met dit nummer op in de Vlaamse Ultratop 50. Debuteren doet hij als hekkensluiter. Alle begin is moeilijk, maar de aanhouder wint... er hopelijk een aantal plaatsen bij in de komende weken.

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts