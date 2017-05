Dean koos na zijn 3M8S avontuur resoluut voor het Nederlands. Zijn nieuwe single “Milf” doet het ook goed in de hitlijsten. Deze week is de 28-jarige zanger uit Geeraardsbergen terug te vinden op plaats 30 in de Vlaamse Ultratop 50. Voor deze single is er ook een videoclip die u hier kan bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=EIRUwPyBDEA

Auteur: Robby K - Viviane Roelants

