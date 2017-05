Dina Rodrigues is een Portugese zangeres afkomstig uit Nazaré maar woont

reeds 16

jaar in België. Als kind was ze al gepassioneerd door muziek en

volgde ze zanglessen. Zo kwam ze terecht bij de groep

‘Hoje Canto Eu’ wat ‘Vandaag zing ik’ betekent.

In 2001 verhuisde ze naar België en zette haar studies verder in de

popacademie

voor zang , expressie en dans. Vijf jaar later kwam ze via audities in

contact met Eric De Clercq van RCP Musicproductions in Roeselare en die

ging met haar naar de The Globe Recording Studios in Loppem bij Patrick

Hamilton. 'Uma Casa Poruguesa’ was haar eerste single en werd gereleased

net na de zomer

van 2006. Vlaanderen sloot het nummer in zijn armen en dat was de start naar

een vaste stek in de Vlaamse muzieksien.

Na een paar Nederlandstalige singles keert Dina nu terug naar haar Portugese

roots met de uptempo single ‘ Este Amor

Perdido’. Een nummer over een verloren liefde dat werd geschreven door David

Vandijck, Udo en producer Patrick Hamilton.

Voor de opnames en promotie laat ze zich opnieuw ondersteunen door het

volledige team waar ze in 2006 zeer succesvol mee van start gegaan was voor

haar eerste single ‘ Uma Casa Portuguesa’ en waar ze de award van

beste nieuwkomer bij de Nationale Portugese Televisie voor kreeg.

‘Este Amor Perdido’ word geproduced door Patrick Hamilton en opgenomen in

The Globe

Recording Studios te Loppem.

Met dit team wil ze niet enkel Vlaanderen verder veroveren maar richt ze nu

ook terug haar pijlen op het buitenland. Verschillende tv-opnames in

Portugal zijn reeds bevestigd.

Auteur: Persbericht