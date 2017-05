De Limburgse zanger Freddy Davis pakte onlangs uit met een nieuwe single “Ergens halverwege”. Nu lanceert Freddy ook een vidoclip in retrostijl. De clip is opgenomen in een oude trein. Bekijk hier de clip: https://www.youtube.com/watch?v=q2wUegNWFbc

Auteur: Robby K - Viviane Roelants