Met “Jij” presenteert Jeffrey Heesen zijn gloednieuwe single en opvolger van de nummer 1 hit “M’n Engel”. “Jij” is wederom door Jeffrey zelf geschreven i.s.m. zijn vaste producer Waylon van der Heijden. Het betreft een heerlijk pakkend uptempo nummer welke na een keer beluisteren zich meteen in je hoofd nestelt. Hiermee zet Jeffrey zijn succeskoers voort welke hij 2 jaar geleden na Bloed Zweet & Tranen is ingeslagen.

Voor de bijzondere bijbehorende videoclip trok Jeffrey naar New York, waar prachtige beelden geschoten zijn van deze wereldstad. Met “Jij” heeft Jeffrey weer een klapper in handen welke komende maanden weer veelvuldig te horen zal zijn.

Auteur: MediaWatchers