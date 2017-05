De Limburgse Kenny Philipaars die gedurende 9 jaar lid was van Get Ready!, gaat solo verder nu Glenn en J-M zijn terug gekeerd. Kenny die ook danser/choriograaf is bij StarDancers gaat opnieuw zingen onder de naam Youston. De 33-jarige danser en zanger heeft ondertussen een eerste single “In mijn armen” uit gebracht.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants