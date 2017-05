Zaterdag 6 mei stapte zangeres Dina Rodrigues in het huwelijksbootje met haar vriend Pieter. De 36-jarige zangeres met Portugese roots woont al jaren in Belgie samen met Pieter en hun zoontje. Nu zet ze de grote stap. Deze doen ze binnenkort ook over in Dina’s geboorteland Portugal.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants