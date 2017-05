Een jaar na zijn huwelijk, zingt zanger Yoeri L'Abee “Samen voor altijd”. De blonde Nederlander is ook in Vlaanderen bekend in het genre van het levens lied. “Samen voor altijd” is een zomers nummer geworden, waar de zanger de lange landen mee wil veroveren. Bij deze single hoort ook een videoclip, en deze kan je hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=LD2ZIyVQ2VA&feature=share

Auteur: Robby K - Viviane Roelants