9 mei aanstaande zal het precies dertig jaar geleden zijn dat Liliane Saint-Pierre 'Soldiers of Love' op het Songfestival in Brussel zong. Anno 2017 bruist Saint-Pierre nog steeds van de energie. Dat symboliseert ze met de nieuwe single, die 'Ik leef' zal heten. "Ik zie het weer helemaal zitten na een moeilijke periode. De demonen zijn verslagen", zegt Liliane. Saint-Pierre is bezig met verschillende projecten en smeedt ook al plannen voor 2018, het jaar waarin ze 70 zal worden.

'De demonen zijn verslagen!'

Wim Claes en Steven Dufraine componeerden het nagelnieuwe nummer "Ik leef" voor Liliane Saint-Pierre. "Het is een mid tempo-nummer geworden met een positieve tekst. Wellicht half mei komt het nummer uit", verklapt Liliane op haar website. "Die titel is ook heel symbolisch: ik zie het weer helemaal zitten! Na een donkere periode, waar ik na het overlijden van mijn man doorheen ben gegaan, zijn de demonen verslagen!"

Nieuw project met Jan De Smedt en Herr Seele

Op haar 68ste zit Liliane nog steeds boordevol energie en krijgen heel wat projecten vorm. "Ook op dat punt is de nieuwe single 'Ik leef' zeer toepasselijk", zegt Liliane. "Niet alleen blijf ik optreden met Marijn De Valck en het Franstalige klassiekersproject 'Compagnons de la Chanson'. Binnenkort duik ik ook de culturele centra in met het project 'Bazaar Bizar', dat ik samen met het kwartet MANdolinMAN en Jan De Smedt en Herr Seele zal doen. Het wordt een muzikale cultuurclash, waarin ik een aantal nummers van internationale artiesten zal brengen in een verrassende versie." En hoe zit het met 'Soldiers of love'? "Ja, ook 'Soldiers' zal erbij zijn", verzekert Liliane. "Maar dat brengen we in een verrassende versie."



Liliane Intiem of met Major Five

Voor wie er nog mocht aan twijfelen: Liliane blijft natuurlijk ook solo nog actief. "Door de samenwerking met Marijn De Valck en binnenkort met het project 'Bazaar Bizar' staan mijn solo-optredens op een lager pitje, maar ik blijf zeker te boeken voor ofwel een intimistisch programma met twee live-muzikanten of met mijn groep Major Five", verzekert Liliane.



70 in 2018

Het mag dus duidelijk zijn: Saint-Pierre is alive and kicking. "Ik leef, ja", lacht ze. "En zo kan ik meteen ook een aantal plannen voor 2018 vorm beginnen geven. Want eind volgend jaar word ik 70. Dat gaan we niet onopgemerkt laten passeren! Er zit al een en ander in de pipeline. Maar daarover later meer", klinkt het veelbelovend.

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single