Na het wekenlange hitparadesucces dat Saffoxy Band had met het Nederlandstalige liedje ‘Ik laat je los’,verschijnt er thans een prachtige en pakkende Engelstalige ballad met als titel ‘To live a day longer’ dat een riem onder het hart moet betekenen voor zovele mensen die dagelijks geconfronteerd worden met de strijd tegen kanker. Het liedje verschijnt eveneens in een instrumentale versie die uitgebracht wordt via een aparte release en zal beschikbaar gesteld worden voor filmmuziek en videoproducties.

Dit Engelstalig uitstapje betekent niet dat Saffoxy Band het pad verlaat van Vlaamse liedjes. Integendeel zelfs, want zopas werd zangeres Helena (Bistro Marcel) hiervoor bereid gevonden om de Saffoxy Band te versterken.

Sinds de oprichting van de band was de veelzijdigheid meteen duidelijk, want behalve Vlaamse en Engelse singles werden ook reeds Franstalige cd’s uitgebracht hetgeen binnenkort ook een vervolg zal krijgen met een nieuwe Franstalige single.



Achter de schermen wordt er volop gewerkt aan een eerste album dat half september op de markt zal gebracht worden door D & V die ook ‘To live a day longer’ uitgeeft en ter beschikking stelt uitbrengt voor download via alle belangrijke internet portals, waaronder iTunes.

Ondertussen staat het optredens-agenda van Saffoxy Band bomvol met als klap op de vuurpijl de voorstelling van hun album op zaterdag 16 september in CC ’t Vondel in Halle.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single