Laura Tesoro is helemaal terug, en hoe! Een jaar na haar triomf op het Eurovisiesongfestival in Zweden, brengt Laura Tesoro vandaag haar gloednieuwe single ‘Higher’ uit. ‘Higher’ is een knaller van formaat en werd geproducet door de de Amerikaan Kyle Kelso, die ook nummers van de Noorse DJ / producer Kygo producete!

Beluister het fantastische ‘Higher’ hier: https://smebe.lnk.to/Higher

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single