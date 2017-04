De immer olijke Luc Caals legt zijn ziel bloot... Toen Luc Caals 14 was verloor hij zijn moeder aan borstkanker. Een waardig afscheid werd hem niet gegund (“De kleine moet dat niet weten”).



Tot op heden kon hij hier heel moeilijk over praten. Daarom verzocht hij singer-songwriter Bart Herman te proberen zijn gevoelens hieromtrent te vatten in een liedje.



Dit resulteerde in het prachtige, uiterst gevoelige “Mama kom je kijken”. Een mid-tempo song waarin Luc Caals niet alleen op ontroerende wijze zijn ziel blootlegt maar tevens bewijst naast een succesvolle komiek ook een begenadigd liedjeszanger te zijn.



Dit liedje zal niemand onberoerd laten!

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single