Je houdt van de danshits van toen en je wil af en toe de benen nog eens strekken op de dansvloer... Waar kan je dan terecht?

Retroparty's zijn helemaal in en populairder dan ooit. Daarom namen zanger Guy Neve en DJ Peter Van Praag een leuk inititiatief: een swingende retroparty! Om er ook de nodige rock'n roll aan toe te voegen vroegen ze ook Wim Leys om mee in het project te stappen. Het resultaat: vanaf nu kan je de STUDIO 21 Retro Party boeken voor al je feesten. Je voelt je weer 21 en je danst een hele avond op dé toppers uit het verleden: disco, soul, rock'n roll, boppin' oldies, twist, funk, rock,... en eindelijk nog eens een slow!



Studio 21: dat is dansen op de muziek die populair was in de tijd dat je nog wekelijks uitging. DJ Peter Van Praag brengt je in de juiste mood en zorgt voor een 5 uur durende dansavond.

Maar er is meer: je kan tussendoor ook genieten van gastoptredens van gentleman-crooner Guy Neve én van een portie Nederlandstalige rock’n roll met Wim Leys.

Jukeboxen, glitterbollen en danseressen zorgen voor extra sfeer. Je kan de STUDIO 21 Party organiseren in een feesttent, parochiezaal, cultureel centrum, als bedrijfsfeest of in openlucht. En wie de party boekt, krijgt meteen ook een campagne op Ment tv.



Auteur: Persbericht - foto: affiche