Eureka ! De nieuwe singel "Lieve Sofia" van Chris Clark is zopas verschenen. ‘Lieve Sofia’ is een bron van absolute levenslust en optimisme ! Bij de eerste tonen krijg je het onweerstaanbare gevoel om mee te fluiten, te zingen en uit de bol te gaan.

Zonder meer bewijst Chris nog steeds alle leeftijden te kunnen bekoren. Onder het motto "gelukkig zijn" brengt deze doorwinterde zanger reeds vele jaren luister -en dansplezier. Chris Clark is niet alleen een klasse entertainer maar hij beschikt ook over een aardige dosis charisma en warmte. Zijn vocale kwaliteiten zijn een streling voor het oor .

Kortom " Lieve Sofia " geeft elkeen een hoog gehalte aan vrolijkheid en voedt je muzikale honger. Dat maakt een artiest uiteraard heel blij want muziek gaat in de eerste plaats over emoties. De nieuwe single is verschenen bij D & V die hem voor download en streaming ter beschikking stelde bij alle belangrijke internet portals.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single