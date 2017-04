Zondag werd Johan Veugelers 30 jaar, dit vierde de sympathieke Nederlander, die inmiddels in Aarschot woont, met een feestje in Het Vossenhol te Averbode. Zeg nu nog eens dat Nederlanders gierig zijn. Veugelers trakteerde voor deze speciale gelegenheid alle aanwezigen op een stuk taart en een drankje. Collega Stoemper Ive Renaarts kwam Johan persoonlijk feliciteren en trad eens niet op in zijn schlagercafé De Kroon in Poederlee. In het laatste deel van Johan's optreden hebben ze nog enkele nummers samen gezongen waaronder “30, 40, 50 jaar” van De Stoempers. “Johan is voor mij als een kleine broer, hij is ook de kleinste van De Stoempers en niet alleen van gestalte ook in leeftijd, daarom moest ik hier zeker aanwezig zijn.” vertelde Ive.

Auteur: MediaWatchers