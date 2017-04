Een mooie dag voor alle fans van K3! Vandaag komt de fantastische nieuwe K3-clip “Aliyee” uit! K3-fans kennen het nummer uiteraard al van op de cd “Ushuaia”. Deze bijzondere clip neemt je mee voor een blik achter de schermen bij de K3-show!

De première van de clip is vandaag om 18u op Studio 100 TV en op YouTube.

Het nummer is overal te koop en te beluisteren via http://smarturl.it/aliyee

Ook net uit:

DVD Avonturen van K3 vol 2.

In de serie gaan Hanne, Klaasje en Marthe op wereldtournee. Ze beleven een reis vol glitter en glamour, waarbij ze allerlei onverwachte hilarische avonturen beleven. Eén ding is zeker: met een gezonde dosis enthousiasme en natuurlijk een goed liedje, komt K3 overal!

Verhaaltjes: Operae liquidae, Spookconcert, Nessie Party, Kezia of Josee, Varkens in het vliegtuig, Meneer Hanne, K3 tegen K3

Te zien op VTM + VTMKZOOM

K3 Verhaalboek:

Hanne, Klaasje en Marthe trekken naar een onbewoond eiland om er een videoclip op te nemen voor hun nieuwe zomerhit. Ze staan voor een groots avontuur en dat vinden de drie vriendinnen reuzenspannend. Maar dan slaat het noodlot toe…

K3 invulboek:

Weet je wat de meisjes van K3 graag doen in een vrij moment? Lekker krabbelen en schrijven in hun invulboek! Leuke ideetjes, droedels, hersenspinsels… Je kan het zo gek niet bedenken of ze kunnen het kwijt in hun speciale K3-schrift. En wat nog leuker is: nu hebben ze zelf zo’n invulboek ontworpen. Voor jou. Eentje waarin jij lekker gek kunt doen of geheimen in neerpennen. De leukste kriebels zijn nu eenmaal K3-kriebels!

