In haar woonplaats Gierle stelde zangeres Sabine haar album “Zielskracht” voor. Dit album is echt een album voor haar fans, ze heeft dan ook de lievelingsnummers van haar trouwe fans op het album gezet. Samen met dit album is er ook een single met Gino Verano uitgekomen, dit nummer staat niet op het album.

“Het is door de fans dat ik dit album heb gemaakt, het is leuk zo. De meeste liedjes die op het album staan zijn op verzoek van de fans. Er staan twee nummers op van Mieke, namelijk “Mijn Engelbewaarder” en “M'n beste vriendin”, dat zijn ook wat de favoriete bij het publiek. Deze CD is echt gemaakt voor de echte fans. Mijn nieuwe single “We dansen en we zingen” staat er ook op. Voor sommige nummers heb ik andere arrangementen laten maken. Alle liedjes gaan er niet op het is maar een CD van 13 nummers.”

“De CD is eigenlijk rustgevend met enkele feest nummers, een gevarrieerd album dus. Nu is er ook het duet met Gino Verano en nadien komt er nog een zomersingle uit. Tegen de Kerst komt er ook nog iets speciaal uit. Ik treed ook wel eens op met Gino en dan brengen we ons duet volledig live. Ik heb ook een orkestband waar Gino zijn stem op staat en hij heeft die met mijn stem op. Zo kunnen we dit nummer altijd brengen.”

Tracklist

Annie's Song

Green Green Grass of home

't Is nog niet voorbij

Las Vegas

Elvis Medley

Hallelujah

Hoeveel ik van je hou

M'n beste vriendin

Mijn Engelbewaarder

Shout

Waka Waka

We dansen en we zingen

De Roos

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K