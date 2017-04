De Limburgse zanger Wouter Survani stelt op 29 april zijn album voor tijdens zijn Birthday Party in Dancing Black and White in Tessenderlo. Wouter wordt op 26 april 39 jaar en viert dit met optredens van Luc Kean, Anneke, Patsy, Carina en JimmyKe.

“Mijn CD, getiteld "Nieuwe Start" zal voor de eerste keer te verkrijgen zijn op mijn verjaardagfeest op 29 april 2017 in Black and White, Baal 65 in Tessenderlo. Ik zou graag iedereen willen bedanken die hieraan meegewerkt heeft", vertelt een dankbare Wouter.

De inkom is gratis. Plaatsen kan je reserveren op 0489/18.49.12.

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts