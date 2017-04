De Stoempers pakken uit met een nieuwe lente single “Ik wil maar kijken”. Dit is een track uit hun album “Te Gek” dat in februari dit jaar verscheen. Het is een single die perfect bij De Stoempers past. Puur ambiance, De Stoempers staan altijd klaar om een feestje te bouwen. Er komt volgende week zondag zelfs een feestje aan. Stoemper Johan wordt 30 op 23 april en viert dit in Het Vossenhol, Abdijstraat 4 te Averbode. Johan zal hier solo optreden. Voor meer informatie omtrent De Stoempers surf je best naar: http://www.de-stoempers.be

Auteur: Robby K - Viviane Roelants