In het feest jaar van Marjan Berger lacht het geluk haar toe: 50 jaar op de planken, 40 jaar getrouwd en 65 jaar worden, reden genoeg voor de in Nederland geboren zangeres. Al bijna heel haar leven woont ze in België en wordt beschouwd als een Vlaamse. Haar nieuwe single “Deze nacht” is pas uit en meteen wordt ook de videoclip gelanceerd, die gepubliceerd is op haar eigen YOUTUBE kanaal. Deze is via deze link te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=Q8imR2ROaaU

Auteur: Robby K - Viviane Roelants