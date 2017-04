Singersong writer Jonas Winterland heeft een nieuwe single “Van die dagen”, deze single is de voorbode van zijn nieuw album “Liever uit balans” dat hij op 29 april voorstelt in CC De Wouwer in Ravels. Dit is het 3e album van de 34 jarige zanger. Nu zijn succesalbums “Mensen zijn gemaakt van dun papier” en “Zwaartekracht en andere verzinsels” werd het tijd voor nieuw werk. Meer info en tickets voor het concert: http://www.jonaswinterland.be

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts