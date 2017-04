Dana Winner is sinds vorig jaar helemaal terug, haar album “Puur” deed het uistekend. In 2017 zit de Limburgse ook niet stil. Met haar nieuwe single “Duizend jaar” zet ze zichzelf opnieuw op de muzikale kaart. Het nummer doet het enorm goed, deze week komt Dana nieuw binnen op 23 in de Vlaamse Ultratop 50

Auteur: Robby K - Viviane Roelants