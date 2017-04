De Onze-Lieve-Vrouw-Maagd-der-Armen kerk van Strooiendorp in Leopoldsburg was een tijdje niet bereikbaar door werkzaamheden. Het plein voor de Kerk, dat tot voor kort behoorde tot de Schoolstraat, is nu omgetovert tot het Pater Asteerplein, genoemd naar de eerste pastoor in deze kerk, die dit jaar 65 jaar bestaat. In 1999 overleed Pater Asteer, hij was een zeer geliefde priester, daarom kreeg het plein zijn naam.

Ook de binnenkant van de kerk kreeg een opknapbeurt, op 30 april wordt de Kerk en het plein officieel heropend met een lenteconcert van Luc Van Meeuwen en Mieke begeleid door Marc Stans, die zeer vertrouwd is met deze kerk, waar hij tijdens te Eucharistievieringen op het orgel speelt. Tickets kosten 12 euro in voor verkoop en 15 euro aan de kassa. Tickets en info bij Jos Drees op 0477/21.37.08

Auteur: Robby K - Viviane Roelants