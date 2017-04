Dennie Damaro schreef lied over zijn zoon

Dennie Damaro werd op zijn 44ste voor het eerst vader van een zoon Jasper. Inmiddels is zijn oogappel reeds 15 maanden en daarom vond hij het hoog tijd om voor zijn zoon een lied te componeren. Dit resulteerde in een zeer prachtige productie “Hey m’n jongen” welke meteen de voorbode is geworden van Dennie’s nieuwe album “Hart van goud”.



Het album zal Dennie voorstellen op 22 april 2017 tijdens zijn shownamiddag te Kalmthout met gastoptredens van Ron Van Hoof, Marco De Hollander, Sugarfree en Dennie Damaro.

Place to be: Parochiezaal Achterbroek, Achterbroeksteenweg 219.

Info & plaatsen reservatie: 0477/25.31.95 of denniedamaro@telenet.be

Auteur: Robby K - Ludo Lauwrys