“Je Hart Is Weer Op Jacht” is de titel van alweer de vijfde single van de Utrechtse zanger Marco Tomassen. Hiermee heeft Marco een heerlijke dansbare voorjaarssingle in handen. Marco is al sinds zijn jeugd intensief bezig met muziek. Hij bespeelt diverse instrumenten, maar zingen is zijn grootste passie.

“Je Hart Is Weer Op Jacht” is geproduceerd door Sonic Solutions en de tekst werd geschreven door Colin Heikens (Colin Alexander).

Op korte termijn zal er ook een videoclip verschijnen van “Je Hart Is Weer Op Jacht”.

Auteur: Persbericht