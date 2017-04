Omwille van medische redenen moet Fre Fransis noodgedwongen verstek laten gaan op onze Zangtalent Roadshow op 22 april 2017 in Gasthof De Kaasboerin te Postel. De 29-jarige zanger uit Geraardsbergen kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Maar the show must go on, dus hebben we inmiddels een waardige vervanger gevonden voor Fre. De Limburgse zanger Stefan Luyten zal in Postel optreden. Stefan Luyten is de jongste broer van zangeres Miet L, die eveneens in deze show zal optreden. Wie erbij wil zijn kan reserveren via www.kaasboerin.be of mailen naar redactie@zangtalent.be. Tickets kosten 5 euro en hiermee kan je ook naar de volgende 3 shows komen op 18 augustus, 25 augustus en 6 oktober 2017.

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts - foto: Robby K.